Эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники обманывают игроков Hamster Kombat

Руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупреждает игроков Hamster Kombat, что мошенники могут обмануть их с помощью игры. Так, злоумышленники создают специальные приложения, утверждая, что через них можно вывести бонусы из игры. Если игрок в «Хомяка» привязывает свой криптокошелек к мошенническому приложению, аферисты получают доступ ко всем операциям, в том числе и к выводу средств.

Также эксперт уверен, что мошенники обманным путем могут получить доступ к Telegram-аккаунту игроков, кликающих на хомяка.

«Игрокам Hamster Kombat предлагают войти в Telegram, чтобы запустить бота, — после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — приводит слова специалиста Telegram-канал компании.