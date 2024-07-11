Известные спортсмены появятся на Синей дорожке VK Fest в Москве

13 и 14 июля в «Лужниках» пройдет VK Fest 2024. В этом году организаторы мероприятия уделяют особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Так, на Синей дорожке появятся известные спортсмены хоккеист Александр Овечкин, футболист Федор Чалов, а также гимнасты сборной России Никита и Дарья Нагорные.

Также в течение двух дней на территории фестиваля будет работать зона «Спорт». Посетители смогут испытать себя в популярных видах спорта, получить автографы известных спортсменов и памятные фото, а также посетить мастер-классы и различные обучающие интерактивы.