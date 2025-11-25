IT-эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке смартфона с рук

При покупке подержанного смартфона важно оценивать не только внешний вид, работоспособность и звучание динамика, но и учитывать несколько дополнительных моментов. Об этом в интервью RT рассказал IT-эксперт Сергей Кравцов.

Он рекомендует направить фонарик в разъемы для зарядки и наушников: в большинстве современных моделей внутри установлен индикатор контакта с влагой. Если он окрашен в розовый или красный цвет, это указывает на то, что устройство когда-то подпадало под воздействие воды.

Кравцов также настаивает на том, чтобы продавец при покупателе вышел из своего Apple ID или Google-аккаунта. В случае если владелец телефона не помнит пароль, уклоняется от выхода либо отказывается это сделать, приобретать такое устройство не стоит — есть риск столкнуться с полностью заблокированным и непригодным в использовании аппаратом.

Еще один важный пункт — проверка состояния аккумулятора. На iPhone этот показатель доступен в настройках: рекомендуемая минимальная максимальная емкость — около 85%. У многих Android-аппаратов прямой информации о здоровье батареи может не быть, поэтому имеет смысл провести практическую проверку: запустить ресурсоемкую игру или другое приложениe и проследить уровень зарядки и как нагревается корпус.