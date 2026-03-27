Исследователи выяснили, может ли ИИ заменить человеческое общение

В эпоху цифровизации и искусственного интеллекта многие люди обращаются за поддержкой к нейросетям и чат-ботам. Но может ли даже самая идеальная моделить заменить человеческое общение? Чтобы это выяснить, ученые из Стэнфордского университета провели исследование с участием почти трехсот студентов. Его результаты опубликованы в Journal of Experimental Social Psychology.

Во время эксперимента люди из контрольной группы в течение двух недель общались с ИИ по имени Сэм. Несмотря на то, что его специально запрограммировали вести себя чутко и понимающе, у участников не наблюдалось значительного улучшения состояния. По результатам исследования, влияние чат-бота было сопоставимо с простым ведением личного дневника. Взаимодействие же с реальными людьми повлияло на эмоциональное состояние студентов и принесло хорошие результаты.

«Ежедневное общение с человеком-сверстником может быть более эффективным в облегчении чувства одиночества, чем общение с высокоэффективным чат-ботом, оказывающим большую поддержку», — сообщили авторы научной работы.