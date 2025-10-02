Стиль жизни
Исследование: удаленная работа повышает рождаемость
Сегодня, 17:10

1 мин.

Исследование: удаленная работа повышает рождаемость

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает удаленно
Фото Tatiana Buzmakova, iStock

Удаленная работа повышает рождаемость. Об этом говорит Leland Stanford Junior University.

Экономист Стэнфордского университета Николас Блум провел исследование, которое охватило данные из 38 стран. Он выяснил, что пары, работающие на удаленке хотя бы день или два в неделю, имеют больше детей, чем те, кто ежедневно трудится в офисе. Он пришел к выводу, что гибридный график не только удобен для сотрудников, но и повышает рождаемость.

Ученый провел расчеты и предположил, что, если половина граждан США будет работать удаленно хотя бы раз в неделю, это даст Америке дополнительно около 100 тысяч новорожденных в год, а также принесет экономике страны до 100 миллардов долларов.

Как сообщает NYP, на фоне этих данных крупные работодатели стали сокращать гибридные форматы. При этом в некоторых компаниях организовали оплачиваемые выходные для личных и семейных нужд, чтобы повысить продуктивность и лояльность сотрудников. Ведь, по мнению экспертов, удаленный формат работы позволяет родителям больше времени проводить с детьми, обеспечивает баланс между карьерой и личной жизнью.

Однако специалисты отмечают, что гибкий график не универсальное решение демографических проблем. Но для пар, которые хотят совместить карьеру и планы по расширению семьи, он может стать отличным решением.

  • sparks of green

    Как дома стал работать, так раза 3 за день стабильно дрочу.

    02.10.2025

  • Berkut-7

    Круто , выходные для потрахушек на работе оформляют .

    02.10.2025

