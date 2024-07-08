Исследование: треть россиян считают, что семья важнее карьеры

Треть россиян (32 процента) считают, что семья важнее продвижения в карьере. При этом всего лишь 3 процента поставили работу на первое место, передает РБК Life со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Так, среди тех, кто выбирает семью, 39 процентов мужчин и 27 процентов женщин. Однако большинство участников опроса (63 процента) находят баланс между работой и личной жизнью. Так поступают 56 процентов мужчин и 67 процентов женщин.

Почти половина опрошенных уверены, что можно без ущерба совмещать карьеру и семью. А 43 процента респондентов считают, что стоит прикладывать усилия, чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью. Так думают 58 процентов участников опроса в возрасте от 25 до 29 лет и 46 процентов — от 50 до 54 лет. При этом 13 процентов опрошенных убеждены, что достичь такого баланса невозможно.