Исследование: среди россиян вырос спрос на отдых за границей

У граждан России вырос интерес к заграничным поездкам. В июне треть россиян планируют поехать на отдых в другие страны, что на 48 процентов превышает показатели прошлого года. В числе наиболее популярных направлений находится Стамбул, в то время как другие туристы стремятся посетить Сеул, Шанхай и Токио. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные исследования сервиса планирования путешествий.

Доля заказов туров в Стамбул составляет 11,2 процента, за ним следуют Минск с 4,3 процента и Париж с 4,1 процента. Интересно, что Минск стал на 14 процентов менее привлекательным для россиян по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к Парижу вырос на 85 процентов. Множество россиян также запланировали поездки в Ереван, Барселону, Рим, Милан, Шанхай, Сеул и Токио.

В плане внутреннего туризма первое место по популярности занимает Санкт-Петербург, куда во время белых ночей и праздника «Алые паруса» намереваются поехать 23 процента россиян, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году. На второй позиции находится Москва — 13 процентов бронирований, а третье место занимает Сочи — 9,7 процента.

Также в список востребованных российских городов для путешествий входят Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Владивосток.