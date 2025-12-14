Исследование показало, с какими психологическими проблемами сталкиваются россияне

В этом году психотерапия в России вышла на новый уровень. Исследование сервиса онлайн-психотерапии показало, что в 2025 сессии с психологом стали для россиян регулярной практикой. Клиенты рассчитывают на долгосрочную перспективу работы со специалистом.

Запрос, с которым чаще обращаются к психологам — ежедневный стресс. Он возникает у 13% клиентов. После первых сеансов, когда уровень переживаний снижается, на сессиях обсуждаются более глубокие проблемы, такие как тревога, проблемы с самооценкой и одиночество.

Клиенты старше 35 лет обращаются с запросом на проработку личных и семейных отношений — такие люди задумываются не только о себе и своих чувствах, но и об окружающих и взаимодействии с ними. Самый распространенный метод — гештальт-терапия, ее выбирают 57,8% клиентов.

Женщины все еще остаются основными клиентами психотерапевтов (68%), однако вовлеченность мужчин в терапию с каждым годом все больше растет. За 4 года их обращения увеличились на 10%.