Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Исследование показало, с какими психологическими проблемами сталкиваются россияне
Хобби и развлечения

14 декабря 2025, 12:45

1 мин.

Исследование показало, с какими психологическими проблемами сталкиваются россияне

Кристина Гергис
Автор
Прием психолога
Фото freepik, Freepik

В этом году психотерапия в России вышла на новый уровень. Исследование сервиса онлайн-психотерапии показало, что в 2025 сессии с психологом стали для россиян регулярной практикой. Клиенты рассчитывают на долгосрочную перспективу работы со специалистом.

Запрос, с которым чаще обращаются к психологам — ежедневный стресс. Он возникает у 13% клиентов. После первых сеансов, когда уровень переживаний снижается, на сессиях обсуждаются более глубокие проблемы, такие как тревога, проблемы с самооценкой и одиночество.

Клиенты старше 35 лет обращаются с запросом на проработку личных и семейных отношений — такие люди задумываются не только о себе и своих чувствах, но и об окружающих и взаимодействии с ними. Самый распространенный метод — гештальт-терапия, ее выбирают 57,8% клиентов.

Женщины все еще остаются основными клиентами психотерапевтов (68%), однако вовлеченность мужчин в терапию с каждым годом все больше растет. За 4 года их обращения увеличились на 10%.

Нейросеть как психотерапевт и&nbsp;психолог: ИИ&nbsp;в&nbsp;психотерапии.Терапия без психотерапевта: может ли ИИ заменить живого специалиста

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Новости холдинга
В Энергодаре назвали провокацией сообщения ВСУ о якобы эвакуации из города
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с Россией
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Армия России освободила населенные пункты Писанцы и Новоселовка
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Читайте далее
Назван самый желанный подарок россиян на Новый год
Следующий материал
Назван самый желанный подарок россиян на Новый год

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
25 июн 18:50
В Москве пройдет любительский хоккейный матч между США и Россией
25 июн 17:00
DJ MEG, PODLESNOV, S.A.Y. и другие электронные артисты выступят на VK Fest
24 июн 15:20
Стилист рассказала, как подобрать сандалии для активного отдыха
24 июн 15:00
«Мы создаем то, что остается после»: основатель фестиваля ULTRA100 Вячеслав Глухов — о спорте, экологии и новых точках притяжения в Волжском
23 июн 15:20
Китайские авиакомпании включают пассажирам зарядку вместо кино