Исследование показало, что музыка может стать фактором риска за рулем

Музыка — привычный спутник водителей во время поездок: более 80 процентов автомобилистов включают ее почти всегда. Однако ее влияние на безопасность вождения неоднозначно. Исследование, опубликованное в журнале The Conversation, показывает, что музыка может как помогать, так и мешать управлению.

Водители, слушающие музыку, чаще теряют контроль над скоростью и дистанцией. При этом она повышает уровень возбуждения и ментальную нагрузку мозга.

Эффект от музыки зависит от ее громкости и характера. Средняя и высокая громкость провоцирует увеличение скорости, тихая музыка способствует спокойному стилю вождения, а треки с агрессивным настроением могут повышать склонность к риску.

Важно, чтобы музыка подбиралась самим водителем: привычные мелодии меньше отвлекают и помогают регулировать эмоции. Навязанные подборки чаще приводит к ошибкам. Ученые отмечают, что в этом вопросе особенно уязвимы неопытные водители. У них музыка сильнее повышает нагрузку, ухудшает обнаружение опасностей и провоцирует превышение скорости.

Перед включением музыки исследователи рекомендуют учитывать стаж и дорожную ситуацию. Для большинства водителей безопасны знакомые композиции на умеренной громкости в спокойных жанрах. Новичкам в сложных условиях советуют снижать громкость или отключать музыку.