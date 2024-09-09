Исследование: почти треть россиян ежедневно перерабатывает

Почти треть россиян (29 процентов) перерабатывают каждый или почти каждый день, передает РБК со ссылкой на результаты опроса популярной платформы для поиска вакансий. Около четверти респондентов (23 процента) заявили, что перерабатывают 2-3 раза в неделю, 12 процентов сталкиваются с переработками не реже одного раза в неделю. Еще 17 процентов сообщили, что делают это пару раз в месяц. А вот оставшиеся 23 процента опрошенных не перерабатывают никогда.

Среди причин регулярных переработок периоды высокого сезона и большая загрузка на работе (46 процентов), отсутствие на рабочем месте коллег из-за отпуска или болезни (34 процента). Из-за сложности рабочих процессов и многозадачности перерабатывают 33 процента опрошенных, еще 25 процентов задерживаются на работе из-за высокой текучести кадров, а 22 процента — по причине долгого поиска нового сотрудника. Постоянно либо периодически перерабатывают 85 процентов мужчин и 77 процентов женщин.

Также почти половина опрошенных (48 процентов) сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена. Однако денежную компенсацию все же получают 37 процентов респондентов, а 14 процентов могут уйти с работы пораньше или прийти на нее попозже на следующий день. 10 процентов работников получают дополнительный выходной. А вот бонусы и другие формы поощрений предусмотрены только у 2 процентов.

Кроме того, 49 процентов сообщили, что переработки сказываются на их здоровье. Чаще респонденты жаловались на недосып и хроническую усталость. Четверть (25 процентов) заметили у себя снижение иммунитета, а 20 процентов опрошенных отметили обострение хронических заболеваний.