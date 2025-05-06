Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Исследование: левши чаще, чем правши, становятся миллиардерами
Хобби и развлечения

6 мая, 14:45

1 мин.

Исследование: левши чаще, чем правши, становятся миллиардерами

Мария Задорожная
Автор
Девочка рисует
Фото fotostorm, iStock

Люди, которые все делают левой рукой, чаще достигают успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами. Такой вывод сделали ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло, сообщает издание Daily Mail.

В ходе исследования посчитали и проанализировали количество левшей и правшей среди тысячи топ-менеджеров почти 500 крупных компаний. Результаты показали, что среди левшей значительно выше процент тех, кто добился успеха и накопил многомиллиардные состояния. Это явление исследователи связали с особыми аспектами мышления левшей.

По их мнению, люди с доминирующей левой рукой часто имеют нестандартный подход к решению задач, обладая высоким уровнем креативности и склонностью к инновационному мышлению. Эти качества позволяют им принимать оригинальные решения, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность их бизнеса. Примеры таких знаменитых лидеров, как Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг, ярко иллюстрируют, как креативный подход может сочетаться с выработанной стратегией и анализом рисков.

Тем не менее эксперты подчеркнули значимость правшей в команде: они обеспечивают стабильность работы группы, отличаются трудолюбием и настойчивостью, что особенно важно для продолжительного роста компаний.

Авторы исследования отметили, что успех бизнеса часто основывается на разнообразии точек зрения. Так, сочетание нестандартного подхода левшей и трудолюбия правшей может привести к выдающимся результатам на быстро меняющемся рынке.

Россияне стали чаще совершать необдуманные покупки.Исследование: россияне стали чаще совершать спонтанные покупки
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Читайте далее
Арт-психолог объяснила, как мемы с котиками влияют на ментальное здоровье
Следующий материал
Арт-психолог объяснила, как мемы с котиками влияют на ментальное здоровье

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины