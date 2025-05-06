Исследование: левши чаще, чем правши, становятся миллиардерами

Люди, которые все делают левой рукой, чаще достигают успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами. Такой вывод сделали ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло, сообщает издание Daily Mail.

В ходе исследования посчитали и проанализировали количество левшей и правшей среди тысячи топ-менеджеров почти 500 крупных компаний. Результаты показали, что среди левшей значительно выше процент тех, кто добился успеха и накопил многомиллиардные состояния. Это явление исследователи связали с особыми аспектами мышления левшей.

По их мнению, люди с доминирующей левой рукой часто имеют нестандартный подход к решению задач, обладая высоким уровнем креативности и склонностью к инновационному мышлению. Эти качества позволяют им принимать оригинальные решения, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность их бизнеса. Примеры таких знаменитых лидеров, как Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг, ярко иллюстрируют, как креативный подход может сочетаться с выработанной стратегией и анализом рисков.

Тем не менее эксперты подчеркнули значимость правшей в команде: они обеспечивают стабильность работы группы, отличаются трудолюбием и настойчивостью, что особенно важно для продолжительного роста компаний.

Авторы исследования отметили, что успех бизнеса часто основывается на разнообразии точек зрения. Так, сочетание нестандартного подхода левшей и трудолюбия правшей может привести к выдающимся результатам на быстро меняющемся рынке.