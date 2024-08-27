Исследование: каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. При этом чаще всего слезы проливали представительницы прекрасного пола — работа вызывала неприятные эмоции у 52% женщин и 7% мужчин. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на опрос от аналитиков сервиса по поиску работы. Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов из 359 населенных пунктов страны.

«Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и прочего), а 5% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью», — передает портал.

Среди тех, кто часто плакал на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей, воспитателей и продавцов, так как работа с людьми всегда эмоционально тяжелая. Однако большинство опрошенных (58%) не позволяли себе слез на работе.

Кроме того, более стойкими на работе оказались россияне до 34 лет. При этом чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

Также 42% россиян считают, что плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (22%) респондент уверен, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. А каждый десятый опрошенный думает, что плакать на работе можно только женщинам.