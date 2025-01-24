Исследование: каждый шестой турист в 2024 году путешествовал в качестве болельщика

Спортивный туризм в России становится все более популярным видом отдыха. Об этом говорят данные исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Эксперты провели опрос, который показал, что каждый шестой турист хотя бы раз в 2024 году путешествовал по России или за границу, чтобы поддержать любимую команду или спортсменов на соревнованиях. А каждый пятый из опрошенных (22%) хотел попробовать такой вид туризма в будущем.

Примечательно то, что большинство путешественников, которые уже имеют опыт спортивного туризма, ездили именно по России. 16% из них приезжали в другой город или регион, чтобы посетить матчи местного уровня. Немного меньше респондентов (13%) ездили в другие страны на крупные международные спортивные соревнования.

Также спрос на спортивный туризм подтверждает динамика числа бронирований отелей и апартаментов в период крупных состязаний. Причем рост отмечается не только внутри страны, но и за границей. Например, по данным сервиса, спрос на размещение в Казани в период проведения Спортивных игр стран БРИКС в 2024 году (12-23 июня) оказался выше на 25% относительно аналогичной недели в 2023 году. А накануне и в день проведения товарищеского матча между сборной России и Сербии в марте 2024 года число бронирований в отелях и апартаментах Москвы показало прирост на 35% относительно аналогичных дней в прошлом году.

Специалисты сервиса предполагают, что интерес к спортивному туризму будет расти. Ведь большинство опрошенных хотели бы опробовать такой формат отдыха в будущем: 22% желают посетить спортивные мероприятия за границей, а 16% — посетить соревнования внутри страны.