Исследование: 44% россиян с возрастом начинают бороться со стрессом с помощью алкоголя

Россияне, живущие в мегаполисах, рассказали, чем их раздражает большой город, а также какие способы помогают им бороться с негативными факторами и облегчают напряжение.

Так большинство респондентов раздражают экологические проблемы: почти 30% недовольны отсутствием зелени и деревьев, 40% — пробками, а на грязный воздух пожаловались 30%. Стройки и шум мешают также 30% жителей мегаполисов. Опрос провела лаборатория Dietelle.

Платные парковки не нравятся 23%, в то время как 32% опрошенных раздражает хмурость и агрессия других жителей города, а также отсутствие качественных продуктов питания. Одиночество не привлекает 32%, такой же процент выделяет нехватку сообществ по интересам.

Лишний вес и сидячий образ жизни в копилку негативных факторов отнесли 27% отвечающих. Почти 40% респондентов раздражает в мегаполисе стоимость жизни и нехватка денег.

Примечательно, но женщины по сравнению с мужчинами чаще пытаются найти способы справиться с негативными факторами и раздражением. Например, 56% представительниц прекрасного пола, чтобы справиться со стрессом, выбирают прогулки с друзьями, 40% — приятные встречи с близкими, а 35%—устраивают читмил и наслаждаются вредной, но вкусной едой. Шоппинг и спорт помогают 27% ответивших. Еще 32% женщин проводят время с домашними питомцами, 34% едут в путешествие, а биологически активные добавки принимают 29%. Всего лишь 15% прибегают к алкоголю для расслабления, а успокоительные препараты выбирают 13%. Профилактической медицине доверяют 12%, а 2% ответивших прибегают к помощи карт таро.

Что касается мужчин, то 40% справляются со стрессом от большого города при помощи прогулок. Спорт облегчает жизнь 34%, встречам с друзьями отдают предпочтение 33% респондентов. А пятая часть опрашиваемых (22%) отдает предпочтение алкоголю как средству борьбы со стрессом. Путешествия и выезды за город нравятся 24% и 27% соответственно. Вкусную и вредную еду позволяют себе 23%. БАДы принимают всего лишь 13%.

Удивительно, но опрос показал, что с возрастом приоритет в пользу алкоголя только растет. Такие методы борьбы со стрессом практикуют 44% (от 35 до 54 лет), 43% — 55+, 37% — от 25 до 34 лет. Кроме того, 9% молодых людей от 18 до 24 лет также выбирают в качестве релакса спиртные напитки.

При этом 20% респондентов пожаловались на проблемы с засыпанием в условиях стресса и жизни в большом городе. А вот прекрасный сон у себя диагностирует 21% ответивших. Тех, кто регулярно просыпается в ночное время и страдает бессонницей, всего лишь 4%.

Кроме того, 41% считает, что человек часто более из-за стресса, прямую связь между болезнями и телом отмечают 26%. Однако некоторые не уверены в том, что есть прямая взаимосвязь у заболеваний и организма, а другие не видят никакого соотношения вообще (17% и 16% соответственно).