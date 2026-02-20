Исследование: 35% зумеров сидят в телефоне во время секса

Издание People поделилось исследованием, согласно которому современные молодые люди нередко совмещают интимную жизнь с цифровыми привычками. В нем приняли участие 10 тысяч студентов из ведущих американских вузов.

Так, 35% опрошенных признались, что хотя бы раз проверяли соцсети или писали сообщения во время секса. При этом 24 студента сообщили, что прерывались в самый интимный момент, чтобы ответить маме.

Несмотря на постоянную привязанность к смартфонам, большинство студентов по-прежнему предпочитают живое общение для знакомства с партнерами. Более 70% респондентов встретили своего нынешнего или последнего партнера в реальной жизни, тогда как онлайн-знакомства выбрали лишь 29% участников опроса.

Исследование также выявило детали о жизни в общежитиях: 7% признались, что занимались сексом при бодрствующем соседе, а 15% дожидались, пока приятель уснет. Кроме того, 22% студентов постоянно проверяют телефоны своих партнеров, при этом 15% из тех, кто так поступал, впоследствии об этом пожалели. Еще 15% признались, что уходили с одного свидания, чтобы встретиться с другим человеком, — и заявили, что готовы повторить такой поступок.