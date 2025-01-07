Инвестор назвала привычку, которая мешает экономить

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова в беседе с «СЭ» заявила, что многие люди допускают ошибки в планировании бюджета. В итоге у них не получается сэкономить.

Так, без умения грамотно распределять финансы на все нужды, человек с большой вероятностью потратит свыше имеющийся суммы и даже уйдет в минус. Поэтому эксперт советует взять в привычку планировать бюджет и отслеживать расходы.

«Во-первых, оцените фиксированные траты, такие как аренда жилья, платежи по кредитам или счета за коммунальные услуги, и вычтите их из своего дохода. Во-вторых, определите, сколько денег у вас остается по итогу, и разделите сумму на категории расходов, такие как еда, транспорт, развлечения и так далее», — сказала Волкова.

Также инвестор посоветовала придерживаться бюджета и пересматривать его каждый месяц, чтобы находить новые способы экономии.