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Иностранцы признались в любви к российской природе
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

Иностранцы признались в любви к российской природе

Мария Задорожная
Автор
Медведи в лесу
Фото USO, iStock
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Иностранные путешественники с любовью относятся к уникальной природе России. Об этом говорят данные исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Результаты опроса свидетельствуют, что зарубежные гости особенно ценят русские необычные города и достопримечательности. Также иностранцы отметили дружелюбие местных граждан и демократичные цены. При этом большинство респондентов советуют хотя бы раз в жизни посетить Россию.

По данным опроса, 94% жителей Ирана, 91% путешественников из ОАЭ, 89% граждан Индии, 88% туристов из Саудовской Аравии и 78% жителей Китая и Омана считают Российскую Федерацию перспективным туристическим направлением.

Также большинство иностранных путешественников довольны сервисом в отечественных гостиницах. Лучше всех гостиничные услуги оценили индийцы (81%), саудовцы (75%) и оманцы (69%).

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