Илья Авербух рассказал о реакции публики на его ледовые шоу

В конце декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялись сразу две премьеры новогодних постановок от Ильи Авербуха.

27 декабря стартовал ледовый спектакль «Буратино» по музыкальной сказке Алексея Рыбникова. Адаптацию музыки для льда написал его сын Дмитрий Рыбников. В спектакле задействованы фигуристы разных поколений: от членов нынешней сборной до легенды спорта Тамары Москвиной, которая исполнила роль черепахи Тортиллы. Роль Буратино досталась Алисе Двоеглазовой, а Матвей Ветлугин впечатлил публику в образе Пьеро.

«Наш состав участников, потрясающая музыка Рыбникова, яркие сценографические решения как мне кажется, сложились вместе в лучшее ледовое шоу этого года», — рассказал о постановке Илья Авербух.

Сразу за первой премьерой, на следующей день, 28 декабря состоялся дебют рождественского шоу «Аллилуйя любви». В программе выступили ведущие российские фигуристы. Открыли гала-концерт молодые спортсмены, а завершили — олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Алексей Ягудин.

Номера сопровождались живым звуком оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». Особенно запомнился номер Романа Костомарова с песней «Есть только миг», под которую выступали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Завершился вечер общим прокатом под хит «Мы желаем счастья вам».

«Как я вижу по реакции публики, все получилось, так что не исключено, что уже на следующий год мы снова воплотим подобный формат», — отметил Авербух.