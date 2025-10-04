Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
ИИ научился предсказывать романтические отношения
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:35

1 мин.

ИИ научился предсказывать романтические отношения

Мария Задорожная
Автор
Приложение для знакомств в телефоне
Фото oatawa, iStock

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле создали модель машинного обучения, способную с умеренно высокой точностью прогнозировать чувство романтического притяжения в условиях, близких к работе приложения для знакомств. Результаты опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine (CBM).

В эксперименте участвовал 61 студент в возрасте 23-32 лет. Во время просмотра фотографий потенциальных партнеров регистрировалась их мозговая активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники отмечали, кого считают симпатичным, а затем получали «обратную связь» — якобы оценку со стороны лиц, которым они понравились (на деле она была смоделирована). Это позволило воспроизвести ключевой механизм приложений для знакомств: притяжение и возможный отказ.

Алгоритмы машинного обучения анализировали электрические ответы мозга — вызванные потенциалы. Модели предсказывали реакцию участников на притяжение с точностью 71,3%, а на отвержение — 81,3%. При этом у «разборчивых» участников, которые отмечали привлекательными меньше людей, алгоритмы работали лучше, что, по мнению авторов, связано с более выраженными и характерными нейронными сигналами.

«Анализируя сигналы ЭЭГ, мы можем предсказывать действия пользователя в приложениях для знакомств — например, примет ли он решение «свайпнуть вправо» или влево. Это дает понимание эмоций: находят ли они кого-либо привлекательным, или переживают негативные чувства, связанные с отказом», — отметили авторы исследования.

Нейросеть как психотерапевт и&nbsp;психолог: ИИ&nbsp;в&nbsp;психотерапии.Терапия без психотерапевта: может ли ИИ заменить живого специалиста
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Увлечения
Новости холдинга
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
3 окт 17:40
Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина
3 окт 15:35
Четыре страны Африки отменят визы для туристов из России
3 окт 10:00
Что посмотреть в ОАЭ кроме Дубая: подробный гайд по эмиратам
2 окт 17:10
Исследование: удаленная работа повышает рождаемость
2 окт 16:45
Тимати, Ксения Бородина и Андрей Кириленко появятся в новом сезоне медиабаскетбола