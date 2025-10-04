ИИ научился предсказывать романтические отношения

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле создали модель машинного обучения, способную с умеренно высокой точностью прогнозировать чувство романтического притяжения в условиях, близких к работе приложения для знакомств. Результаты опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine (CBM).

В эксперименте участвовал 61 студент в возрасте 23-32 лет. Во время просмотра фотографий потенциальных партнеров регистрировалась их мозговая активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Участники отмечали, кого считают симпатичным, а затем получали «обратную связь» — якобы оценку со стороны лиц, которым они понравились (на деле она была смоделирована). Это позволило воспроизвести ключевой механизм приложений для знакомств: притяжение и возможный отказ.

Алгоритмы машинного обучения анализировали электрические ответы мозга — вызванные потенциалы. Модели предсказывали реакцию участников на притяжение с точностью 71,3%, а на отвержение — 81,3%. При этом у «разборчивых» участников, которые отмечали привлекательными меньше людей, алгоритмы работали лучше, что, по мнению авторов, связано с более выраженными и характерными нейронными сигналами.

«Анализируя сигналы ЭЭГ, мы можем предсказывать действия пользователя в приложениях для знакомств — например, примет ли он решение «свайпнуть вправо» или влево. Это дает понимание эмоций: находят ли они кого-либо привлекательным, или переживают негативные чувства, связанные с отказом», — отметили авторы исследования.