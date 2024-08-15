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HR-специалист назвала распространенную ошибку при поиске работы
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

HR-специалист назвала распространенную ошибку при поиске работы

Мария Задорожная
Автор
Девушка ищет работу
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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HR-специалист Евгения Симагова в беседе с «СЭ» отметила, что при поиске работы люди часто составляют шаблонное резюме. Однако на основе этих данных будущий работодатель узнает необходимую информацию о потенциальном сотруднике. Поэтому эксперт рекомендует подчеркивать уникальные профессиональные качества в тексте.

«Резюме должно быть четким и лаконичным (не более двух страниц) и соответствовать требованиям вакансии. Обязательно проверьте контакты: почта должна быть простой в написании. Используйте профессиональный язык и избегайте грамматических ошибок», — объяснила специалист.

Кроме того, в резюме важно указать конкретные достижения. Например, вместо формулировки «увеличил продажи», добавить конкретики — «увеличил продажи на 20% за три месяца».

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