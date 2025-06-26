Химик рассказала, как удалить пятна с одежды

Химик Варвара Васильева рассказала kp.ru, как удалить самые въевшиеся пятна с одежды.

«Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что сложнее всего удалить пятна, которые не растворяются в воде и в растворителях. Например, кровь или плесень. В таком случае специалист посоветовала использовать специальные пятновыводители и перед обработкой подержать ткань в теплой воде.

Для особенно сложных загрязнений можно использовать смесь из перекиси водорода, соды и средства для мытья посуды. А чтобы убрать следы от косметики или масла, следует предварительно замочить вещь в мыльной воде, подытожила химик.