Гроссмейстер Даниил Дубов и шахматный вундеркинд Роман Шогджиев сыграют в шахматы с актерами и блогерами

4 октября чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Даниил Дубов и юный шахматный вундеркинд Роман Шогджиев проведут сеанс одновременной игры со звездами кино и блогерами. Мероприятие состоится перед открытием Международного шахматного турнира «Иви Grand Prix Chess».



На площадке Федерации шахмат Москвы спортсмены встретятся с актерами Антоном Хабаровым, Марком Богатыревым, Михаилом Тройником, Ростиславом Бершауэром и блогерами Андреем Савочкиным, Максимом Титовым и Дарьей Жгилевой. Цель проведения звездного турнира — популяризировать игру в шахматы и показать, что увлекаться этим спортом могут люди всех возрастов и профессий.



Международный шахматный турнир будет проходить в Москве с 4 по 12 октября. В нем примут участие более 30 шахматистов из 12 стран: гроссмейстеры и мастера из России, Армении, Белоруссии, Израиля, Индии, Великобритании, Италии, Казахстана, Перу, Кыргызстана, Молдавии и других государств.



Кроме того, в рамках турнира будет организована welcome-зона и праздничный фуршет. Организаторы также подготовят подарки для участников и победителей соревнований.