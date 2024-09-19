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Гроссмейстер Даниил Дубов и шахматный вундеркинд Роман Шогджиев сыграют в шахматы с актерами и блогерами
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

Гроссмейстер Даниил Дубов и шахматный вундеркинд Роман Шогджиев сыграют в шахматы с актерами и блогерами

Мария Задорожная
Автор
Шахматные фигуры
Фото Andy Cossins/istockphoto.com
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4 октября чемпион мира по быстрым шахматам, гроссмейстер Даниил Дубов и юный шахматный вундеркинд Роман Шогджиев проведут сеанс одновременной игры со звездами кино и блогерами. Мероприятие состоится перед открытием Международного шахматного турнира «Иви Grand Prix Chess».

На площадке Федерации шахмат Москвы спортсмены встретятся с актерами Антоном Хабаровым, Марком Богатыревым, Михаилом Тройником, Ростиславом Бершауэром и блогерами Андреем Савочкиным, Максимом Титовым и Дарьей Жгилевой. Цель проведения звездного турнира — популяризировать игру в шахматы и показать, что увлекаться этим спортом могут люди всех возрастов и профессий.

Международный шахматный турнир будет проходить в Москве с 4 по 12 октября. В нем примут участие более 30 шахматистов из 12 стран: гроссмейстеры и мастера из России, Армении, Белоруссии, Израиля, Индии, Великобритании, Италии, Казахстана, Перу, Кыргызстана, Молдавии и других государств.

Кроме того, в рамках турнира будет организована welcome-зона и праздничный фуршет. Организаторы также подготовят подарки для участников и победителей соревнований.

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