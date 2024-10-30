Гостей семейного фестиваля «Спортлэнд» ждет более 50 видов активностей

1 и 2 ноября в Москве, в Гостином дворе, пройдет масштабный фестиваль семейного спорта «Спортлэнд», посвященный «Году семьи» и празднованию Дня народного единства. Мероприятие организовывает ассоциация «Город детства» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Генеральным информационным партнером события стало издание «Спорт-Экспресс».

В течение двух дней на площадке фестиваля будет представлено более 50 различных видов спорта, семейных соревнований, активностей и мастер-классов. Так в первый день фестиваля гости смогут пройти маршрут «Спорт как игра». Его участникам организаторы в игровом формате предложат познакомиться сразу с 30 видами активностей: фиджитал спорт, юкигассен, таврели, джампинг фитнес, саберфайтинг, тэг-регби, рыболовный спорт, хоббихорсинг, роллер спорт, парашютный спорт, лазертаг, дайс чес, настольный хоккей, единоборства, мечевой бой, и многое другое. В конце маршрута всех участников ждут приятные сувениры и призы.

Самые активные и спортивные семьи смогут принять участие в «Семейном соревновательном тестировании». Оно проводится для родителей и детей двух возрастных категорий и включает 8 простых заданий: спортивная скакалка, измерение силы, прыжки, вингейт, световые индикаторы, концепт «Велосипед», тест на точность и концепт «Гребля». Всего между спортивными семьями будет разыграно 72 комплекта наград.

Кроме того, 1 ноября «СЭ» проведет круглый стол с участием видных общественных и политических деятелей, руководителей спортивных федераций, заслуженных спортсменов, представителей спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин и другие.

Во второй день «Спортлэнда» впервые пройдут Открытые московские семейные игры «Моя семья — Моя команда». Они будут состоять из 5 соревновательных этапов: полоса препятствий, силомер, скалодром, баскетбол, тир (для родителей), световой бокс (для детей). По итогам соревнований все участники получат медаль «за участие», а победители и призеры — набор полезной атрибутики с символикой «Московский спорт» и подарками от партнеров.

2 ноября гости фестиваля увидят интерактивную экспозицию «Спортлэнд Expo». Здесь семьи смогут попробовать силы в различных видах стратегических и развивающих игр, фитнес-программах, узнать о новых и традиционных формах совместного досуга и отдыха. Кроме того, среди юных спортсменов и артистов состоится конкурс «Спорт как искусство». Еще в рамках «Спортлэнда» пройдут Фестиваль «Дети спорта» и «Детский кубок Москвы по джампинг фитнесу».

Вход на Семейный фестиваль «Спортлэнд» свободный по пригласительным билетам и предварительной регистрации.