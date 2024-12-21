Гид назвал один из самых популярных горнолыжных курортов

Гид молодежных туров Николай Шемелин при выборе горнолыжного курорта советует обратить внимание на Эльбрус. Само место дислокации расположено на южных склонах горы на территории природного парка «Приэльбрусье». Общая протяженность местных трасс — 17 км, а общий перепад высот составляет 1497 м. Также здесь есть три гондольные канатные дороги.

«В горнолыжном комплексе «Эльбрус» будут рады как новичкам, так и профессионалам. Трассы есть разного уровня сложности, а помогут во всем квалифицированные инструкторы. Сезон катания длится с ноября по май, но на самых высоких участках можно кататься круглый год при хороших погодных условиях», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Добраться до курорта несложно. Самый близкий путь — из аэропорта Минеральных Вод, а оттуда сесть на автобус или такси и добраться до Поляны Азау (ГК «Эльбрус»). Можно выбрать автобусный тур из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, Пятигорск и другие).

«Если выберете поезд, то вам лучше добраться до Нальчика, а затем с автовокзала на маршрутке доехать до поселка Терскол», — подытожил гид.