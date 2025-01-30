Гид назвал место в России, где принято загадывать желания

Гид молодежных туров Николай Шемелин в беседе с «СЭ» перечислил загадочные места в России, где можно загадывать желания. Одной из таких волшебных точек на карте стране считается Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Это каньон (ущелье) шириной до четырех километров, глубиной 400 метров и длиной восемь километров, по которому протекает река Гейзерная.

«Подобных каньонов на Камчатке десятки. Но здесь гейзеров сосредоточено намного больше, поэтому некоторые верят, что это место обладает магическими свойствами», — отметил эксперт.



Гид подчеркнул, что Долина гейзеров — это не только настоящая жемчужина Камчатки, но и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

«Ну и разве не сказка — загадывать желание, любуясь такими видами из кабины вертолета? Да, все верно, вертолета — другого способа добраться до Долины гейзеров нет», — подытожил Шемелин.