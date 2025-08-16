Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Генетик рассказал, как воспитать ребенка-гения
Хобби и развлечения

16 августа, 18:45

1 мин.

Генетик рассказал, как воспитать ребенка-гения

Мария Задорожная
Автор
Ребенок играет в шахматы
Фото yupiyan, iStock

Даже наличие крайне высокого умственного потенциала не гарантирует, что ребенок вырастет гением — для достижения такого уровня нужна поддержка внешних условий, считает заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Любое проявление таланта требует развития в подходящих условиях, подчеркнул он в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что уровень IQ отражает способности человека и позволяет делать прогноз о его будущем, но его высокий показатель — это еще не гарантия больших достижений.

«Что такое IQ? Это умственная активность, которая определяет способности человека в будущем. Но здесь мы забываем одну гениальную фразу: любой IQ или проявление таланта требует внешнего воздействия. Можно быть гениальным музыкантом и никогда не петь. Можно быть гениальным физиком и не знать, что такое дифференциальное уравнение. То есть что-то сказать еще внутриутробно, что у нас растет что-то такое гениальное, это абсолютная чушь. Если мы не прибавим к этому внешнюю среду, мы можем получить полный ноль или, например, хорошего сталевара или слесаря, который будет закатывать глаза, когда он будет слышать Мендельсона или Моцарта», — подчеркнул Лильин.

Без грамотной внешней среды и поддержки даже очень умному от природы ребенку не вырасти гением, считает генетик. При этом такой ребенок, вероятно, добьется успехов в своей профессиональной деятельности — например, может стать хорошим специалистом в своей области, заключил эксперт.

Эксперты советуют ложиться пораньше.Генетик Перес назвала лучшее время для сна
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Читайте далее
Психолог рассказала, почему подросток вдруг стал агрессивным и что с этим делать

  • Olya Kalachikova

    Хорошими специалистами, знания им помогают.

    20.08.2025

  • Olya Kalachikova

    По телевизору затрагивали эту тему, про детей вундеркиндов, когда они вырастают, то становятся обыкновенными лоюдьми

    20.08.2025

    • Следующий материал
    Психолог рассказала, почему подросток вдруг стал агрессивным и что с этим делать

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    06:00
    4 женские ошибки, которые отталкивают мужчин
    20 ноя 15:25
    Психолог назвала признаки шопоголизма
    19 ноя 19:55
    Психотерапевт рассказала о пользе злости
    18 ноя 15:55
    Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
    18 ноя 12:05
    Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей