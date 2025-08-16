Генетик рассказал, как воспитать ребенка-гения

Даже наличие крайне высокого умственного потенциала не гарантирует, что ребенок вырастет гением — для достижения такого уровня нужна поддержка внешних условий, считает заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

Любое проявление таланта требует развития в подходящих условиях, подчеркнул он в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что уровень IQ отражает способности человека и позволяет делать прогноз о его будущем, но его высокий показатель — это еще не гарантия больших достижений.

«Что такое IQ? Это умственная активность, которая определяет способности человека в будущем. Но здесь мы забываем одну гениальную фразу: любой IQ или проявление таланта требует внешнего воздействия. Можно быть гениальным музыкантом и никогда не петь. Можно быть гениальным физиком и не знать, что такое дифференциальное уравнение. То есть что-то сказать еще внутриутробно, что у нас растет что-то такое гениальное, это абсолютная чушь. Если мы не прибавим к этому внешнюю среду, мы можем получить полный ноль или, например, хорошего сталевара или слесаря, который будет закатывать глаза, когда он будет слышать Мендельсона или Моцарта», — подчеркнул Лильин.

Без грамотной внешней среды и поддержки даже очень умному от природы ребенку не вырасти гением, считает генетик. При этом такой ребенок, вероятно, добьется успехов в своей профессиональной деятельности — например, может стать хорошим специалистом в своей области, заключил эксперт.