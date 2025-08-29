Флорист рассказала, как сэкономить на покупке цветов к 1 сентября

Чтобы сэкономить на цветах 1 сентября, нужно заказать букет в цветочном салоне заранее, а в День знаний забрать его. Об этом в интервью kp.ru сказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Или выбрать недорогие гвоздики, которые у нас напрасно не очень любят. Ведь это бесконечно красивый цветок, который имеет очень разные оттенки, который долго стоит. Можно купить тысячи за полторы букет из коротких недорогих цветов, а ребенку большой и не нужен», — отметила специалист.

Кроме того, эксперт не советует заранее покупать цветы, так как в ненадлежащих условиях хранения они быстро завянут.