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Флорист рассказала, как сэкономить на покупке цветов к 1 сентября
Хобби и развлечения

29 августа 2025, 16:45

1 мин.

Флорист рассказала, как сэкономить на покупке цветов к 1 сентября

Мария Задорожная
Автор
Букет на 1 сентября
Фото v_zaitsev, iStock

Чтобы сэкономить на цветах 1 сентября, нужно заказать букет в цветочном салоне заранее, а в День знаний забрать его. Об этом в интервью kp.ru сказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Или выбрать недорогие гвоздики, которые у нас напрасно не очень любят. Ведь это бесконечно красивый цветок, который имеет очень разные оттенки, который долго стоит. Можно купить тысячи за полторы букет из коротких недорогих цветов, а ребенку большой и не нужен», — отметила специалист.

Кроме того, эксперт не советует заранее покупать цветы, так как в ненадлежащих условиях хранения они быстро завянут.

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