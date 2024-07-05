Финансовый эксперт рассказал, как правильно инвестировать деньги

Квалифицированный инвестор Дмитрий Кокорев рекомендует начинающим инвесторам сначала определиться с целью. Вы должны понимать, какой объем средств и сколько времени потребуется для ее реализации. Также важно точно определить сумму, которую нужно инвестировать и откладывать каждый месяц.

«Например, если необходимо через 10 лет иметь на счету 6 миллионов рублей, для того чтобы получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц, то нужно каждый месяц инвестировать 10 тысяч рублей под 20 процентов годовых», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, специалист советует определить риск-профиль, то есть какой вы инвестор: агрессивный, консервативный или умеренный. По его словам, от этого будут зависеть активы, в которые вы сможете вкладываться, и покупки. После определения цели и риск-профиля Кокорев предлагает перейти к инвестиционному портфелю и приобрести активы.

«Основной принцип, который нужно учитывать при инвестировании, — нельзя покупать активы, в которых вы не разбираетесь. Если вы первый раз слышите про акции, то вам не нужно их покупать: высока вероятность того, что вы приобретете нерабочие инструменты», — добавил эксперт.

Поэтому новичкам следует начать с простых инструментов, например депозитов или вкладов. Можно обратить внимание и на облигации.

Также специалист не рекомендует вкладывать все деньги в один актив. Если он упадет в цене, есть риск потерять огромные суммы.

«Чтобы лучше разбираться в инвестиционных инструментах, пользоваться более доходными из них и быстрее наращивать капитал, следует постоянно учиться», — подытожил Кокорев.