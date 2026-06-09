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Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:25

1 мин.

Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов

Кристина Гергис
Автор
Фестиваль дрифта
Фото Павел Ткачук, пресс-служба события

6-7 июня на автодроме ADM Raceway в Мячково прошел фестиваль Drift Expo 2026 — одно из крупнейших событий дрифт-сообщества в России. За два дня площадка собрала свыше 250 пилотов, а также тысячи зрителей, энтузиастов автоспорта, блогеров и профессионалов индустрии.

Главным гостем фестиваля стал японский гонщик Кейичи Цучия — один из основателей современного дрифта. У посетителей была возможность лично встретиться с ним, взять автограф и увидеть его работу во время специальных шоу-заездов.

Помимо него, мероприятие посетили известные российские пилоты и яркие представители автомобильной культуры: Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян и Сергей Стилов. На фестивале также присутствовал актер театра и кино Антон Лапенко.

Особой частью программы стали показательные заезды и дрифт-такси.

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