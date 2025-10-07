Эксперты рассказали, как отдохнуть в Турции за 50 тысяч рублей в октябре

В октябре россияне могут отдохнуть в Турции за приятную цену. Стоимость недельной путевки на одного человека с учетом перелета стартует от 50 тысяч рублей.

Как передает РИА «Новости», октябрь в Турции — бархатный сезон. В это время туристов на курортах становится меньше, цены на отдых падают, а погода более комфортная. Температура воды в море держится около 24 градусов, а воздуха — немного выше.

Популярность Турции подтверждается статистикой. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), более трети всех проданных на октябрь заграничных туров (36 процентов) приходится именно на Турцию. На втором месте с долей 18 процентов расположился Египет.

По словам эксперта Жанны Богачевой, на Средиземноморском побережье, особенно в районах Антальи и Аланьи, устанавливается идеальная погода как для купания, так и для экскурсий. Поэтому это направление так популярно среди семей с детьми и тех, кто не хочет оформлять визу и желает гарантированно провести отпуск с хорошей погодой.