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Сегодня, 13:45

Эксперты по путешествиям рассказали, как получить визу в Японию

Мария Маковей
Автор
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Две гейши
Фото Narongrit Sritana/istockphoto.com

Япония и Россия приостановили взаимный упрощенный визовый режим из-за обострения международных отношений. В беседе с «СЭ» основатель визового агентства Дмитрий Волков и основатель агентства по путешествиям Камила Велибекова рассказали, как в нынешних условиях получить визу в страну восходящего солнца.

По словам Дмитрия, для получения визы, в первую очередь, нужен стандартный пакет документов: действующий заграничный паспорт, копии обратного билета, чека об оплате проживания в отеле, фотографии, справка с места работы/учебы и выписка из банка.

«Банк должен быть не российским. При наличии карты потребуется лишь подтверждение бронирования места в гостинице и билета, а не их выкуп», — подчеркивает эксперт.

Как отмечает Камила Велибекова, тем, кто уже был в Японии, могут одобрить многократную визу на срок до трех лет.

«Находиться в стране можно до 30 дней за одну поездку и не больше 180 дней в год», — объясняет специалист.

Эксперты предупреждают, кто впервые едет в восточную страну, скорее всего получит однократную визу. Действует она 3 месяца, а находиться в Японии можно будет не более 15 дней.

«Для более длительной визы нужно заранее подавать заявление на оформление и подтверждать покупку билетов и оплату проживания», — отмечает Дмитрий.


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