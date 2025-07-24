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Эксперты объяснили, как избежать встречи с гадюкой на даче
Хобби и развлечения

24 июля 2025, 17:30

1 мин.

Эксперты объяснили, как избежать встречи с гадюкой на даче

Мария Задорожная
Автор
Дача
Фото Mkovalevskaya, iStock

Дачникам не стоит садиться под деревья, особенно если земля покрыта листьями. Так можно столкнуться с гадюкой, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, нельзя переворачивать камни, пни или кучи дров без защитных перчаток. А для прогулок в лес или по саду лучше выбирать высокую обувь и одежду, закрывающую участки тела.

Гадюка в траве
Фото coscaron, iStock

Эксперты добавили, что змеи любят лиственные деревья, включая дубы, буки и ивы, которые создают необходимую тень и влажность.

«Летние месяцы, когда наблюдаются дожди и грозы, представляют собой период повышенной активности гадюк. Исследования показывают, что многие из них могут быть найдены всего в нескольких метрах от своих любимых деревьев», — говорится в публикации.

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