Эксперты назвали топ-3 самых умных пород собак

Зооинженер Анастасия Калинина и зоопсихолог Дарья Нойкина рассказали «СЭ» о том, каких собак принято считать самыми умными. Согласно авторитетному рейтингу, составленному канадским ученым Стенли Кореном еще в 90-х годах и актуальному по сегодняшний день, в топ-3 входят бордер-колли, пудель и немецкая овчарка. Всего в исследовании принимало участие более 130 пород. «Умственные способности четвероногих измеряются скоростью восприятия и усвоения новой информации, умением адаптироваться к обстоятельствам и использовать полученные знания на практике. Поэтому, если мы говорим, что какая-то собака умная, то имеем ввиду, что она легко обучаема, внимательна, может быстро установить причинно-следственную связь и так далее», — пояснила Дарья Нойкина.

Первое место занимает бордер-колли. Эти собаки способны работать самостоятельно на большом расстоянии, они обладают уникальным «собирающим» стилем пастьбы. «Огромных успехов бордер-колли достигли во всех кинологических спортивных дисциплинах, требующих ума и ловкости: аджилити, фристайл, ноузворк, фрисби, обидиенс. Применяют их и в поисково-спасательной службе. Совсем недавно в Турции отличился бордер-колли из России», — рассказала Анастасия Калинина.

На втором месте собаки породы пудель. Раньше их использовали для поиска трюфелей, потом они выступали в цирке и, благодаря сочетанию внешнего очарования и сообразительности, стали желанным питомцем для многих. «Попробуйте выдрессировать прикроватного йоркширского терьера — головная боль обеспечена! Пудель же в прежние времена даже использовался для охоты на водоплавающую дичь, ее подношения и как собака-компаньон», — прокомментировала Дарья Нойкина.

Завершает тройку самых умных собак немецкая овчарка — наиболее популярная служебная порода в мире. «В 90-е в каждом дворе можно было встретить представителя этой красивой и горделивой породы. И неспроста: несмотря на то, что это серьезная порода, немецкая овчарка очень преданная собака, бдительный и смелый охранник, для которого жизнь от «работы» не отделима», — подчеркнула Дарья Нойкина. А Анастасия Калинина отметила, что в настоящее время порода отчетливо разделилась на рабочее и выставочное разведение.

По словам экспертов, в рейтинге Американского клуба собаководства лидируют также бордер-колли и немецкая овчарка. Ученые же из Хельсинкского университета, изучив 1000 собак, первое место присвоили бельгийской овчарке малинуа, второе — бордер-колли, третье — немецкой овчарке. «Эти рейтинги не означают, что все остальные породы глупы и не достойны уважения. Речь идет о том, что данные породы, из-за своих природных способностей, приспосабливаются к требованиям человека легче и быстрее. Причем легче для самого человека, ведь в итоге любую собаку можно выдрессировать, нужно только время, терпение и чуточку правильных знаний», — резюмировала Дарья Нойкина.

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