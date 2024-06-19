Эксперт в индустрии туризма перечислил плюсы автопутешествия с детьми

Эксперт в индустрии туризма Дмитрий Лапатин считает, что автопутешествие с детьми — это отличная идея для отдыха. По его словам, поездка на машине позволяет самостоятельно выстраивать маршрут и программу путешествия. Кроме того, можно мгновенно исполнить желание ребенка, например, остановиться в любой момент, чтобы пообедать или изучить местность.

Также автопутешествие не только объединяет всех членов семьи во время самого путешествия, но и на этапе подготовки к нему.

К еще одному плюсу эксперт отнес то, что данный вид отдыха подходит для тех, кто не любит массовые скопления людей.

Помимо плюсов, Лапатин перечислил и минусы автопутешествия с детьми. Во-первых, не все малыши любят и могут долго усидеть на одном месте. Во-вторых, количество мест в автомобиле ограничено. Поэтому если едут два родителя, получится взять только двоих детей.