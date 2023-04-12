Эксперт рассказала о модных тенденциях сезона весна-лето-2023

Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, на какие тренды в этом сезоне стоит обратить внимание. «В женских коллекциях весенне-летнего сезона, показанных на Неделях Моды по всему миру, дизайнеры продолжают вдохновляться модой 1990-2000-х. Этот тренд получил название Y2K — так называли «проблему 2000 года», когда IT-разработчики и программисты всерьез ожидали сбоев с наступлением нового тысячелетия», — пояснила специалист.

По словам Светланы Белошапкиной, сначала на подиумах, а теперь и в магазинах, появилось много вещей в стиле гранж (отрицание общепринятых норм). «Тогда, в 90-х, это было отрицание в том числе модных тенденций. Сегодня нам предлагают гранж в мягкой, подиумной, почти гламурной форме, хотя знаковые вещи той эпохи мало изменились», — подметила историк моды. Снова актуальны брюки-карго с широкими штанинами и многочисленными вместительными накладными карманами, джинсовые тотал-луки, камуфляж, модели с асимметричным кроем. Главное сочетание сезона — короткий топ плюс юбка или брюки с низкой талией. «Низкая и очень низкая посадка вернулась в моду, одновременно обнажив животы — кроп-топы заканчиваются сразу под грудью (бра едва ее прикрывают), на трикотажных кардиганах не застегнуты пуговицы, появляются вырезы на платьях», — резюмировала модный эксперт.

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