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Эксперт рассказала, когда нужно начинать стричь газон
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:00

1 мин.

Эксперт рассказала, когда нужно начинать стричь газон

Мария Маковей
Автор
Стрижка газона
Фото MariuszBlach/istockphoto.com
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Консультант отдела «Сад» в гипермаркете по обустройству дома София Белова в беседе с «СЭ» заявила, что в первый раз газон стрижется при достижении травой высоты 7-10 сантиметров. По ее словам, это происходит через 3-4 недели после посева. Эксперт рекомендует при первой стрижке удалить не более 2 сантиметров, чтобы трава могла стать гуще за счет разрастания стебельков.

«Прежде чем приступить к стрижке, нужно убедиться, что лезвия газонокосилки остро заточены и не повредят еще нежные корни травы. Иначе образуются пустоты — их придется заново засеивать», — предупредила специалист.

После стрижки эксперт советует убирать обрезки, чтобы избежать загнивания, которое может вызвать болезнь растущих травинок.

«Рулонный газон впервые стригут уже через неделю после настила. К этому времени корни как раз успевают закрепиться в почве, а сама трава вырастает до уровня 6-7 сантиметров», — заключила Белова.

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