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Эксперт рассказала, как выбрать саженцы хвойников
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Эксперт рассказала, как выбрать саженцы хвойников

Мария Маковей
Автор
Маленькая сосна
Фото deepblue4you/istockphoto.com
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Менеджер категории «Сад» в гипермакете по обустройству дома Светлана Дусатова в беседе с «СЭ» заявила, что хвойные деревья доступны к продаже круглый год. Их саженцы выращивают и продают в контейнерах.

По словам эксперта, такой метод выращивания сохраняет высокую приживаемость хвойников. Так как при пересадке саженец извлекается вместе с грунтом из контейнера и помещается в заранее подготовленную лунку. Корни при этом не повреждаются и остаются в том же положении, что и были.

Поэтому специалист рекомендует выбирать растения с маркировкой Р, от слова «pot», что в переводе с английского означает «горшок».

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