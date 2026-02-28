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Эксперт рассказал, как организовать рабочее пространство дома
Хобби и развлечения

28 февраля, 16:15

1 мин.

Эксперт рассказал, как организовать рабочее пространство дома

Кристина Гергис
Автор
Домашний офис
Фото KatarzynaBialasiewicz, iStock

В 2025 году каждый четвертый житель России работал удаленно — такой формат влияет и на самочувствие, и на профессиональные результаты сотрудников. О том, как организовать домашний офис, рассказал «Известиям» Алексей Райман — директор департамента маркетинга мебельной компании.

Эксперт подчеркнул: чтобы работа из дома была комфортной и продуктивной, важно четко разграничить рабочее и личное пространство — даже в небольшой квартире. Психологически значимо отделить зону труда от остальной части быта.

Райман советует использовать стеллажи: они помогают хранить вещи и визуально разделяют пространство. Для рабочего места подойдет утепленный балкон или ниша. Главное, чтобы за рабочим столом не было предметов домашнего обихода, а в зоне отдыха — рабочих бумаг.

Не менее важен и грамотный подход к освещению: одной люстры в центре комнаты недостаточно. Стоит предусмотреть дополнительный локальный источник света — например, настольную лампу с регулировкой цветовой температуры. Холодный свет поможет настроиться на работу, а теплый создаст расслабляющую атмосферу.

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