Эксперт предупредил об особенностях отдыха в КНДР

Отдых в КНДР сопровождается полной изоляцией от привычных средств связи. Россияне, планирующие поездку, должны быть готовы к отсутствию интернета и невозможности использовать мобильные телефоны, сообщил вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

«Российские сим-карты в КНДР не работают, поэтому человек проведет отпуск в своеобразной информационной пустыне», — отметил эксперт в интервью «Москве 24».

Мкртчян также добавил, что курорт Вонсан предлагает новые гостиницы с хорошим питанием, однако по уровню обслуживания пятизвездочные отели соответствуют турецким «четверкам». Чтобы добраться до места отдыха, потребуется три перелета: из Москвы во Владивосток, затем в Пхеньян и наконец в Вонсан. Стоимость недельного тура на одного человека составляет примерно 150 тысяч рублей.

К особенностям отдыха в КНДР эксперт отнес необходимость обязательного сопровождения гидами при любых выходах из отеля и запрет на самостоятельные поездки по стране. Такой отдых, по его мнению, подойдет только опытным путешественникам, ищущим уникальные впечатления.