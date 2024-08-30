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Эксперт по туризму заявила о снижении цен на отдых в Турции
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

1 мин.

Эксперт по туризму заявила о снижении цен на отдых в Турции

Мария Задорожная
Автор
Женщина в гамаке смотрит на пейзажи Турции
Фото KenanOlgun/istockphoto.com
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Эксперт по туризму Майя Котляр в своем Telegram-канале заявила, что цена на отдых в Турции за последние дни снизилась на 15-20%. Также специалист отметила, что стоимость размещения в некоторых люксовых гостиницах уменьшилась даже на 30%.

«К примеру, если вы мечтали вывезти семью и себя — самое время», — предупредила Котляр.

Кроме того, эксперт добавила, что на 13% стал дешевле отдых в отелях турецкого Белека. Она подчеркнула, что в сентябре цены на отдых в Турции будут на таком же уровне.

Котляр отметила, что иностранный туристический поток в Турцию за семь месяцев 2024 года составил почти 33 млн, при этом лидером по количеству туристов стала Россия. Так с января по июль число россиян, отдохнувших в Турции, достигло 3,6 млн, что на 3,2% больше, чем в 2023 году.

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