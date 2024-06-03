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Эксперт по туризму рассказал о стоимости поездки в Китай в 2024 году
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:45

1 мин.

Эксперт по туризму рассказал о стоимости поездки в Китай в 2024 году

Ксения Богданова
Шанхай, Китай
Фото istockphoto.com/Nikada
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Доцент кафедры индустрии туризма Вадим Жуков рассказал «СЭ», во сколько обойдется поездка в Китай в 2024 году. По его словам, страна считается относительно недорогим направлением в туризме.

«Перелет из России и обратно обойдется в 30000-50000 рублей с человека, один день в средней гостинице — около 7000 рублей, обед в недорогом ресторане — 1500-3000 рублей с человека», — рассказал Жуков.

Однако необходимо также учитывать возможные расходы на развлечения и сувениры, резюмировал эксперт.

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