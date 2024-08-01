Эксперт по туризму перечислил причины роста цен на авиабилеты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Лентой.ру» назвал основные причины увеличения цен на авиабилеты в августе.

По его словам, повышение затрат авиакомпаний на обслуживание, зарплаты сотрудников, лизинговые платежи, а также валютные колебания и динамическое ценообразование сказываются на стоимости авиабилетов.

При этом эксперт отметил, что повышение цен в августе происходит ежегодно и объясняется сезонным спросом. В зависимости от направления стоимость перелета может вырасти на 20-53% в последний месяц лета.

«Более того, с учетом хорошего спроса и на бархатный сезон, не исключено, что в сентябре тарифы также будут динамически повышаться», — подчеркнул специалист.