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Эксперт по туризму назвал новую альтернативу Турции
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:45

1 мин.

Эксперт по туризму назвал новую альтернативу Турции

Мария Задорожная
Автор
Остров Хайнань
Фото sihuo0860371/istockphoto.com
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рекомендует россиянам вместо Турции выбирать китайский остров Хайнань. Слетать в этом направлении сейчас можно по цене Турции.

В своем Telegram-канале эксперт отметил, что для посещения острова Хайнань не нужна виза, а отельная база там представлена на хорошем уровне. При этом большинство туристов выбирает на острове пляжный отдых и приезжает минимум на 10 дней.

По словам вице-президента АТОР, местные жители позитивно относятся к гостям, а туристические компании и отели активно расширяют штат русскоговорящих специалистов, заведения добавляют вывески и меню на русском языке.

«Разумеется, все это будет иметь позитивный эффект для имиджа направления на долгие годы», — подытожил эксперт.

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