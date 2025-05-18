Эксперт по тайм-менеджменту объяснила, как определить свой хронотип

Эксперт по тайм-менеджменту Анна Старченко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как определить хронотип для планирования времени. По ее словам, каждый человек может определить свой хронотип, следуя нескольким простым шагам. Первое — наблюдение за привычками сна. Необходимо вести дневник сна в течение 1-2 недель. Записывать, во сколько вы ложитесь спать и во сколько просыпаетесь. Обратить внимание на то, как вы себя чувствуете после пробуждения. Это может помочь определить, насколько хорошо ваш режим соответствует вашему хронотипу.

«Второе — оценка уровня энергии в течение дня. В течение суток отмечайте, когда вы чувствуете себя наиболее энергичными и продуктивными, а когда — уставшими и сонливыми. Это поможет выявить ваши пики активности. Также отследите, в какое время суток вы выполняете наиболее сложные задачи и когда вам легче всего сосредоточиться», — отметила эксперт.

Далее специалист советует ответить на ряд вопросов:

Во сколько вы обычно ложитесь спать и просыпаетесь?

Как вы себя чувствуете утром? Легко ли вам вставать?

Когда вы чувствуете себя наиболее активными и продуктивными?

Предпочитаете ли вы работать утром или вечером?

Как вы относитесь к утренним занятиям и вечерним активностям?

Определение своего хронотипа — это процесс, который требует времени и наблюдательности. Понимание своих биологических ритмов поможет вам оптимизировать свой график, повысить продуктивность и улучшить качество жизни. Поэтому Старченко советует рассмотреть основные хронотипы и как они влияют на планирование времени.

Первый хронотип — Волки. Это хронотип, который предпочитает работать в вечернее и ночное время. Они активны, когда большинство людей уже спят. Волки часто имеют креативный подход к решению задач и могут работать над проектами в ночное время.

Преимущества данного хронотипа:

Высокая продуктивность в вечерние часы.

Креативность и способность генерировать новые идеи.

Способность сосредотачиваться на задачах, когда окружающие отвлекаются.

«Если вы волк, старайтесь планировать сложные задачи на вечер. Не бойтесь работать в ночное время, если это соответствует вашему ритму. Однако важно также выделять время для отдыха, чтобы избежать выгорания», — подчеркнула эксперт.

Второй хронотип — Дельфины. Они обладают высокой чувствительностью и эмоциональной восприимчивостью. Могут иметь нестабильный режим сна и испытывать трудности с концентрацией внимания. Дельфины часто нуждаются в большем количестве отдыха и времени для восстановления.

Преимущества дельфинов:

Эмпатия и способность понимать эмоции других.

Креативность и интуиция в решении задач.

Гибкость в подходах к работе.

«Если вы дельфин, старайтесь выделять время для отдыха и восстановления. Планируйте задачи так, чтобы у вас были перерывы для восстановления энергии. Используйте расслабляющие техники, чтобы поддерживать баланс», — сказала Старченко.

Третий хронотип — Медведи. Они предпочитают работать в стандартные рабочие часы. Активны с утра до вечера и имеют стабильный режим сна. Медведи могут легко адаптироваться к различным графикам, но предпочитают придерживаться привычного распорядка.

Преимущества:

Высокая продуктивность в течение рабочего дня.

Способность легко адаптироваться к изменениям.

Устойчивость к стрессу и выгоранию.

«Если вы медведь, планируйте свои задачи на утро и день. Используйте вечер для отдыха и восстановления. Старайтесь придерживаться регулярного режима сна, чтобы поддерживать уровень энергии», — пояснила Анна.

Четвертый хронотип — Львы. Они предпочитают ранние подъемы и активность в первой половине дня. Чувствуют себя наиболее продуктивными с утра и могут выполнять сложные задачи, когда окружающие только начинают просыпаться.

Преимущества:

Высокая продуктивность в утренние часы.

Способность быстро принимать решения и действовать.

Энергия и мотивация для достижения целей.

«Если вы лев, планируйте сложные задачи на утро, когда ваша энергия на высоте. Используйте вечер для отдыха и расслабления. Помните о важности сбалансированного питания и физической активности для поддержания энергии», — подытожила специалист.