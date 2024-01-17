Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Эксперт по продуктивности рассказала, почему полезно вести дневник
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:45

1 мин.

Эксперт по продуктивности рассказала, почему полезно вести дневник

Мария Маковей
Автор
Девушка пишет что-то в дневнике.
Фото Kostikova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксперт по продуктивности Лена Федосеева рассказала «СЭ», почему вести дневник — это полезная привычка.

По ее словам, ежедневники и планеры — это отличные инструмент планирования. Вечером в него можно записать задачи на следующий день, после проанализировать и подвести итог.

«Существует масса деловых дневников, и каждый может найти свой вариант, который бы отвечал его вкусу», — отметила специалист.

Федосеева считает, что заполнение дневника приносит удовольствие. Последняя запись в нем — это завершающая точка в рабочем дне.

Кроме того, в планере можно записывать не только приятные воспоминания, но и задачи, инструкции, техники, заметки о важных встречах. Это поможет упорядочить день и сэкономить время.

Как справиться со&nbsp;стрессом? Простые способы и упражнения, которые помогут самостоятельно справиться со стрессом. Советы эксперта
Психология
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
14 янв 15:30
Россияне установили рекорд по туристическому потоку на Кубу
11 янв 21:00
Эксперт рассказала о важности освещения на рабочем месте
10 янв 17:45
Бизнес-психолог рассказал, чем опасен длительный отдых
9 янв 20:35
Специалист по этикету рассказала, почему важно шутить на первом свидании
9 янв 14:00
Психолог рассказала, как влиться в работу после новогодних праздников
dasdsadada