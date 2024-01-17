Эксперт по продуктивности рассказала, почему полезно вести дневник

Эксперт по продуктивности Лена Федосеева рассказала «СЭ», почему вести дневник — это полезная привычка.

По ее словам, ежедневники и планеры — это отличные инструмент планирования. Вечером в него можно записать задачи на следующий день, после проанализировать и подвести итог.

«Существует масса деловых дневников, и каждый может найти свой вариант, который бы отвечал его вкусу», — отметила специалист.

Федосеева считает, что заполнение дневника приносит удовольствие. Последняя запись в нем — это завершающая точка в рабочем дне.

Кроме того, в планере можно записывать не только приятные воспоминания, но и задачи, инструкции, техники, заметки о важных встречах. Это поможет упорядочить день и сэкономить время.