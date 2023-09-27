Эксперт объяснила, почему стоит начать изучать иностранный язык после 40 лет

Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова рассказала «СЭ», почему полезно учить иностранный язык после 40 лет. По ее словам, такое увлечение поможет завести новые знакомства и даст новые ощущения.

«Эффективнее всего начинать профилактику деменции в раннем и среднем возрасте. Изучение новых языков стимулирует умственную активность и дает возможность для образования новых нейронных связей. Чем чаще нагружать мозг непривычной для него деятельностью, тем пластичнее он будет и тем меньше риск деменции в будущем», — сказала Мурзюкова «СЭ».

Также это отличный вариант разнообразить жизнь и отвлечься от рабочих и домашних обязанностей.