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Эксперт объяснил, какие штрафы могут ждать туристов на курортах России
Хобби и развлечения

17 июня 2025, 17:15

1 мин.

Эксперт объяснил, какие штрафы могут ждать туристов на курортах России

Мария Задорожная
Автор
Пляжи Сочи
Фото Ksenia Lyubasova, iStock

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что на популярных курортах страны туристов могут ждать штрафы и даже административные аресты. По его словам, такие меры позволяют сохранить порядок, чистоту и обеспечить безопасность всем отдыхающим.

К одному из самых распространенных нарушений Бондарь отнес курение за пределами специально отведенных мест, например на пляжах. За подобное нарушение могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Аналогичные меры предусмотрены и за распитие алкогольных напитков в общественных зонах.

Также одно из частых нарушений — засорение пляжей. За выброшенный мимо урны мусор или оставленные на берегу отходы туристам грозят штрафы до 3000 рублей. А за разведение костров в неположенных местах могут оштрафовать на 15 тысяч рублей.

Кроме того, наказывается громкий шум или агрессивное поведение. Они могут обернуться не только штрафом до 2500 рублей, но и арестом до 15 суток.

Отдельное внимание на курортах уделяется безопасности. Например, купание на «диких» пляжах карается штрафом в размере от 3000 до 4500 рублей.

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