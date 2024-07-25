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Эксперт назвал мужскую обувь, которая подойдет для отдыха на пляже
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Эксперт назвал мужскую обувь, которая подойдет для отдыха на пляже

Мария Задорожная
Автор
Мужчина в тапках на пляже
Фото SolStock/istockphoto.com
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Основатель обувного бренда Дмитрий Максимов для ленивого пляжного отдыха рекомендует мужчинам выбирать пантолеты. Это легкая обувь без задника и с открытыми пальцами, которую в народе называют «шлепками».

«Обычно они сделаны из резины или других водоотталкивающих материалов, что делает их идеальными для бассейна и водных развлечений», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Также Максимов подчеркнул, что в этом сезоне актуальны пантолеты на пробковой подошве — «биркенштоки». Они отлично сочетаются с повседневной городской одеждой и очень комфортны в летнюю жару.

Кроме того, некоторые бренды выпускают пантолеты со специальными стельками, которые поддерживают стопу и предотвращают появление усталости при длительных прогулках.

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