Дизайнер ответила, на чем можно хорошо сэкономить при ремонте квартиры

Во время ремонта в квартире можно сэкономить на строительных и отделочных материалах: выбрать, например, ламинат и просто покрасить стены. Об этом рассказала интерьерный дизайнер и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования стандартных модульных решений для кухни и гардеробной, а также заменить европейские бренды на российские.

«Если вы планируете использовать какие-то натуральные материалы: мрамор или керамогранит, то есть специализированные склады, на которых все это хранится, и в общем-то можно закупить напрямую на складах. Если квартира-студия, то объединять пространство и минимизировать какие-то там дверные проемы. На этом тоже можно сэкономить», — добавила Боровская.

Однако на некоторых аспектах ремонта экономить не следует. К ним относятся инженерные системы, смесители, электрика, а также фурнитура для мебели и дверей.