Дизайнер ответила, на чем можно хорошо сэкономить при ремонте квартиры
Хобби и развлечения

10 августа, 15:30

1 мин.

Дизайнер ответила, на чем можно хорошо сэкономить при ремонте квартиры

Мария Задорожная
Автор
Ремонт квартиры
Фото fotodelux, iStock

Во время ремонта в квартире можно сэкономить на строительных и отделочных материалах: выбрать, например, ламинат и просто покрасить стены. Об этом рассказала интерьерный дизайнер и архитектор Мария Боровская в интервью радио Sputnik.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования стандартных модульных решений для кухни и гардеробной, а также заменить европейские бренды на российские.

«Если вы планируете использовать какие-то натуральные материалы: мрамор или керамогранит, то есть специализированные склады, на которых все это хранится, и в общем-то можно закупить напрямую на складах. Если квартира-студия, то объединять пространство и минимизировать какие-то там дверные проемы. На этом тоже можно сэкономить», — добавила Боровская.

Однако на некоторых аспектах ремонта экономить не следует. К ним относятся инженерные системы, смесители, электрика, а также фурнитура для мебели и дверей.

Советы и рекомендации
  • Jubmoj

    Ремонт это много вложений всегда. Думаю, экономить не стоит электрике, при прокладывании коммуникаций. И мастера чтобы рукастые были

    11.08.2025

  • Smash.

    На дизайнере точно можно сэкономить :wink:

    10.08.2025

