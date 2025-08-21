Дизайнер назвала главные осенние тренды в интерьере

Дизайнер интерьера Елена Безрученко эксклюзивно для «СЭ» рассказала о трендах в интерьере на осень 2025.

«Общий тренд в этом году на природность, тактильность и мягкие формы. Еще большое внимание уделяется функциональности. Безликие холодные интерьеры уступили место индивидуальности и истории», — отметила эксперт.

По ее словам, за предыдущие несколько лет, когда были в тренде серо-белые интерьеры, все устали от холодного монохрома, поэтому мода на все «теплое» снова вернулась.

«В трендах устойчиво держится мебель из уютных тактильных материалов, таких как шерсть, велюр, букле, натуральное дерево, но помимо материалов обивки, изменился внешний вид мебели», — добавила специалист.

Дизайнеры вдохновляются природой: исчезли острые углы, мебель стала обтекаемой округлой формы.

Природные цвета и текстуры, такие как терракотовый, зеленый, охра, болотный, золотой, будут особенно актуальны осенью. Текстуры натурального дерева разбавят и гармонизируют интерьер, добавят тепло интерьеру.

«На сегодняшний день остается в приоритете не только визуальный комфорт, но и функциональность, удобство пространства. Помимо грамотной расстановки мебели, которая может помочь в проблеме с недостатком площади, на помощь приходит многофункциональная мебель, которая совмещает в одном предмете несколько задач. Так туалетный столик или барная стойка может быть и домашним рабочим столом, шкаф спрячет откидную кровать в дневное время», — сказала дизайнер.

Чтобы не терять драгоценные сантиметры в компактных квартирах, Безрученко советует выбирать встроенную мебель, а не отдельностоящую.

«Винтажные лавки популярны как никогда. Мебель, светильники, посуда, декор с историей — желанные предметы даже в очень модных интерьерах», — подытожила эксперт.